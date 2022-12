Hoe soldaten zichzelf soms online in de voet schieten door (onbedoeld) data te delen van geheime locaties

Een aantal maanden later werd een andere fitnessapp, Polar, gebruikt om de naam en woonplaats te achterhalen van Nederlandse soldaten die op missie waren in Irak. Dat onderzochten journalisten van De Correspondent en Bellingcat. Van Nederlandse soldaten die actief waren op een basis kon opgezocht worden dat veel van hun looproutes begonnen of eindigden bij bepaalde huizen in Nederland. In combinatie met wat extra online opzoekwerk kon vervolgens bevestigd worden welke hiervan hun thuisadres was.

Ook de namen en adressen van personeel van verschillende inlichtingendiensten of personeel van nucleaire installaties konden op deze manier ontdekt worden.