Huldenberg krijgt nieuwe schepen: Greta Veeckmans wil er helemaal voor gaan

Veeckmans zit al een hele tijd in de politiek. "Ik ben al jaren actief bij Open VLD Vrouwen Druivenstreek en ik ben ook voorzitter. Maar het schepenambt is iets wat op mijn bucketlist stond. Bij de verkiezingen heb ik me ook altijd op de lijst gezet met de bedoeling om ooit iets te kunnen betekenen in de gemeente. Ik heb er zin in en tegelijkertijd is het ook spannend. Maar het gaat wel lukken."