Zware brand in Esen: bewoonster naar het ziekenhuis

Het was een buurvrouw van de bewoonster die het vuur opmerkte. De vrouw zag hoe er rook uit de ramen kwam en ze verwittigde de hulpdiensten. Bij hun aankomst sloegen metershoge vlammen al uit de woning naar buiten. Pas na een hele tijd kon het vuur onder controle worden gebracht. De woning is dan ook zwaar beschadigd.

De brand woedde in het verste huis in een rij van drie. De brandweer kon ervoor zorgen dat de brand niet oversloeg op de middelste woning. Daar was niemand thuis.

De bewoonster van het getroffen huis moest naar het ziekenhuis. Ze was thuis op het ogenblik dat het brandde en ze liep een rookvergiftiging op. Of ze ook brandwonden heeft, is niet duidelijk. Volgens de eerste vaststellingen zou de brand ontstaan zijn bij een extra kacheltje. Een hond zou in de brand gebleven zijn.