Infoavond over PFAS op stortplaats in Kortemark lokt 100 inwoners

"Het aantal mensen toont dat de zaak leeft in Kortemark. Het PFAS-probleem is er, maar mensen weten eigenlijk niet concreet waarover het gaat. Daar proberen wij verandering in te brengen. We zijn ook al in beroep gegaan tegen de vergunning, die geldig is voor 25 jaar. We zijn ook een spoedprocedure gestart in afwachting van het beroep, om te voorkomen dat er toch al materiaal kan gestort worden dat hier niet thuishoort", zegt Onraedt.