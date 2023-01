Inwoners Berlare reageren verdeeld op plannen om meer kortverblijvers te lokken naar Donkmeer

In Berlare reageren inwoners gemengd op de plannen om het Donkmeer anders in te richten. Er komt onder meer extra ruimte voor kort verblijfstoerisme. Zo moet er een glamping komen, dat is luxueus kamperen. Verder zijn er ook plannen om vakantiewoningen en tiny houses te plaatsen.

Deze inwoner vraagt zich af of Berlare wel genoeg evenementen heeft om toeristen aan te trekken voor een kort verblijf. "Je hebt natuurlijk de Waterfeesten en nog enkele andere kleine evenementen, maar het is niet dat je hier een evenement zoals Tomorrowland hebt, dus de vraag is of de nieuwe camping veel volk zal lokken."