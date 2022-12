Kajakken en pedalo varen naast het MAS? Stad Antwerpen keurt uitgebreide waterrecreatie goed

Vanaf vandaag kunnen kandidaat-uitbaters een offerte indienen om een waterrecreatieparadijs te creëren in het Antwerpse Bonapartedok, naast het MAS. Eerder raakte al bekend dat de stad in het dokwater een zwemgedeelte wil inrichten. In de laatste communicatie van de stad is nu ook sprake van meer waterrecreatie zoals kajakken en suppen.