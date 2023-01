Kinderopvang in Tessenderlo moet 3 maanden dicht na klacht over veiligheid van kinderen

“We gaan meezoeken naar mogelijkheden”, zegt schepen van Kinderopvang Nancy Sanen (CD&V). “We hebben enkele kinderdagverblijven in Tessenderlo en we hebben een buitenschoolse kinderopvang, dus we gaan voor de ouders die het wensen actief mee op zoek naar andere mogelijkheden voor hun kindjes. Voor de ouders is het pedagogische aspect belangrijk, en tijdens het overleg gisteren bleek als snel dat de ouders geen andere opvangplaatsen wensen, ook al omdat de kindjes zich er goed voelen en er willen blijven.”