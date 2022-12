Laatste "Hawaïaanse prinses" Abigail Kawānanakoa (96) is overleden

Abigail Kawānanakoa is geboren in 1926 in de Hawaïaanse hoofdstad Honolulu en heeft koninklijk bloed door de aderen stromen. De dochter van haar grootvader trouwde in 1902 met prins David Kawānanakoa, de derde troonopvolger van Hawaï dat tussen 1795 en 1893 nog een Koninkrijk was. In 1893 viel Hawaï in handen van Amerikaanse zakenmannen en politici. Sinds 1959 is het een Amerikaanse staat.