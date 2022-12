Van "enorm spannend" tot "het zal me worst wezen": zo kijken 3 bekende Belgen met Marokkaanse roots naar historische halve finale van Marokko

Maar het moet gezegd, in Brussel ontaardt de feestvreugde na elke wedstrijd in rellen. Burgemeester Ridouani keurt die rellen af en benadrukt dat het feestvieren in erg veel gevallen ook geweldloos verloopt. "In Leuven waren er geen rellen. Er was geen enkel incident, enkel fijne activiteiten", vertelt hij. "De Marokkaanse Leuvenaars willen graag iets organiseren als Marokko doorstoot naar de finale, waar uiteraard iedereen welkom is. Als stad steunen wij dat natuurlijk graag. Maar rellen zoals in Brussel, dat kan niemand goedpraten."