Marterteam Natuurhulpcentrum Oudsbergen rukt vaak uit: verdubbeling meldingen overlast sinds vorige week

“Wij krijgen heel het jaar door dagelijks meldingen van steenmarters die voor overlast zorgen, maar in deze periode is dat aantal verdubbeld of zelfs meer dan verdubbeld”, bevestigt Frederik Thoelen, bioloog bij het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. “Dat heeft ermee te maken dat steenmarters verschillende slaapplekken hebben in hun territorium, en de warmste slaapplek is in deze periode van het jaar de meest voordelige.”