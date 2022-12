Mensen met een beperking kunnen zelfstandiger wonen dankzij nieuwe technologie van Booms IT-bedrijf

Ook de familieleden van de bewoners zijn enthousiast. “Als ouder vind ik het belangrijk om mijn dochter te steunen in haar wens om zelfstandig te gaan wonen. Toch is dit zowel voor ons als voor ons dochter, een heel grote stap”, zegt Koen Verniers, vader van een toekomstige Toontjeshuisbewoonster. “Met deze "digitale vriend" kunnen we haar makkelijker ondersteunen en dat is voor ons een hele geruststelling. Zo kunnen we bijvoorbeeld helpen bij het maken van een afspraak, maar kunnen we haar ook horen en zien als zij dat wil. Hetzij om even bij te kletsen, of in geval van nood.”