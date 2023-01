Inwoners van Diest kunnen voorlopig terecht in stadhuis Scherpenheuvel-Zichem nadat cyberaanval stadsdiensten Diest platlegt

Nog minstens tot vrijdag wordt het stadhuis van Scherpenheuvel-Zichem opengesteld voor de inwoners van Diest. Voor collega-burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem Manu Claes (CD&V) is de tijdelijke ingebruikname geen probleem. "Zoiets kan iedere gemeente overkomen", zegt Claes. "Daarom willen wij als buurgemeente ons steentje bijdragen door ons stadhuis open te stellen voor de Diestenaren."

De stad Scherpenheuvel-Zichem bekijkt ondertussen zelf hoe ze hun IT-diensten beter kunnen beveiligen en huurt daarvoor specialisten in. "We moeten lessen trekken uit wat er gebeurd is in Antwerpen en Diest, en kijken hoe we ons in de toekomst beter kunnen beveiligen tegen hackers", besluit de burgemeester.