Minstens 55 doden in Congolese hoofdstad Kinshasa door aardverschuivingen en overstromingen na felle regen

Het stadsplan van Kinshasa dateert nog van tijdens de koloniale periode. Toen was de heuvelachtige stad voorzien op minder dan een half miljoen mensen. Vandaag wonen er zowat 15 miljoen mensen in de Congolese hoofdstad. Een tijd geleden zijn viaducten gelegd op een grote invalsweg van de luchthaven. Maar in de volkswijken is er nauwelijks iets veranderd aan de gebrekkige infrastructuur.