Mooi maar giftig: hoe gevaarlijk is een kerstster voor kinderen en huisdieren?

Veel mensen verwarren de kerstster met een kerstroos. Die tweede is een pak minder onschuldig. Al zal je een kerstroos niet zo snel tegenkomen binnenshuis, het is namelijk een tuinplant. "Een kerstroos geeft mooie felwitte of paarse bloemen en gaat in december heel mooi bloeien. Ze bevat hartglycosiden en als je daarvan eet, kan dat gevaarlijke hartritmestoornissen geven. Als we zo’n oproep binnenkrijgen bij het Antigifcentrum, dan sturen we de mensen meteen door naar het ziekenhuis voor observatie. Gelukkig komen dergelijke ongelukken niet zo vaak voor", besluit Vandijck.

Sowieso is het altijd een goed idee om het nummer van het Antigifcentrum in je telefoon te bewaren: 070 245 245.