N-VA en CD&V willen bedelen met kinderen in het hele Brusselse gewest verbieden

N-VA en CD&V willen een algemeen reglement voor bedelarij invoeren voor de negentien gemeenten in Brussel. Dat vragen Brusselse parlementsleden Mathias Vanden Borre (N-VA) en Bianca Debaets (CD&V) in een wetsvoorstel. “Er moet een uniform beleid komen voor het hele Brussels grondgebied. Nu is dat in elke gemeente anders. Bovendien creëert het een gevoel van onveiligheid en armoede als je toekomt in Brussel met de trein of auto."