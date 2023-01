Nazareth en De Pinte onderzoeken mogelijke fusie

De gemeentebesturen van De Pinte en Nazareth onderzoeken of ze gaan fuseren en ze staan open voor gesprekken met andere buurgemeenten. Dat melden de burgemeesters van De Pinte en Nazareth. De twee gemeenten hebben CD&V-burgemeesters, met in De Pinte een coalitie met N-VA en in Nazareth met Vooruit-Groen.

"De keuze van Vlaanderen om vrijwillige fusies aan te moedigen, heeft het debat hierover in heel Vlaanderen aangewakkerd", zegt Danny Claeys (CD&V), burgemeester van Nazareth. "We willen het heft in eigen handen houden en een verplichte fusie in de toekomst vermijden. Het was dan ook een bewuste keuze om in alle openheid met onze gemeenteraad en buurgemeenten in gesprek te gaan."