Akkoord bereikt in Denemarken: links en rechts gaan voor het eerst in meer dan 40 jaar samen regeren

De Deense kiezer had bij de stembusgang de kaarten zo geschud dat zowel het linkse als het rechtse blok een minderheid had. Bijgevolg kreeg een derde partij, de Moderaten van oud-premier Rasmussen de sleutels in handen om een meerderheid te vormen. En zo zal geschieden.

Het is meer dan 40 jaar geleden dat het linker- en het rechterblok nog samen een regering vormden in Denemarken. Het is meteen ook de eerste meerderheidsregering in Denemarken sinds 1993.

De vorige regering van Mette Frederiksen was nog een minderheidsregering, die stopte omdat ze steun van de sociaalliberalen was verloren als gedoogpartner. Die namen het de regering kwalijk in het eerste jaar van de coronapandemie miljoenen nertsen te hebben laten afmaken, een beslissing waarvoor een juridische basis ontbrak.