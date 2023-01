Nieuwe vertelwandeling in Ieper: schilder Louise De Hem neemt je mee door haar geboortestad

In het Yper Museum in Ieper is recent een nieuwe tijdelijke tentoonstelling geopend: 'LOUISE/EDITH. Op handen gedragen.' De tentoonstelling toont het werk van de 19de-eeuwse Ieperse kunstenares. De Hem slaagde erin om een internationale carrière uit te bouwen en dat was in die tijd als vrouw niet evident. De Hem is vooral bekend voor haar prachtige pastelschilderijen. In november was het 100 jaar geleden dat ze gestorven is. Na de tentoonstelling lanceert het Yper Museum nu ook een audiowandeling: 'LOUISE VERTELT'.