Europees ombudsvrouw Emily O'Reilly over corruptieschandaal in Europees Parlement: "Dit is een wake-upcall"

Het corruptieschandaal in het Europees Parlement is een wake-upcall voor Europa. Dat zegt Europese ombudsvrouw Emily O'Reilly in "Terzake". Een nieuw Ethisch Comité moet voor oplossingen zorgen, maar de politieke wil ontbreekt, denkt O'Reilly. "Er wordt veel gesproken over het schandaal, maar er is vooral nood aan concrete acties."