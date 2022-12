Is het Europees Parlement te laks tegen corruptie?

We moeten dus aanvaarden dat overal waar macht zich concentreert, er een risico bestaat op misbruik. Dat risico was er vroeger, is er vandaag, en zal er ook in de toekomst blijven. Daarom moeten we mechanismen ontwikkelen om deze risico’s zo klein mogelijk te maken. Op collectief niveau kennen we in een democratisch systeem checks en balances, macht en tegenmacht: verschillende instellingen die elkaar (in theorie althans) in evenwicht moeten houden om machtsconcentratie en -misbruik te vermijden.

Ook op individueel niveau – bij parlementsleden en ministers – hebben we nood aan betere controle-instrumenten: duidelijke en afdwingbare gedragsregels, transparantie over financiële belangen, een lobbyregister om inzicht te geven in wie beleidsmakers probeert te beïnvloeden, en onafhankelijke controleorganen.