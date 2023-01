Ouders gaan niet akkoord met sluiting crèche in Wemmel

Nu worden er veertien kindjes opgevangen in Baby & Co, maar vanaf januari sluit de kinderopvang de deuren. De beslissing van Kind en Gezin gaat vooral over administratieve tekortkomingen. Ook dat de uitbaatster onvoldoende Nederlands spreekt, is een bezwaar voor de inspectie.

In de opvang verblijven nu veertien kinderen. De ouders willen er alles aan doen op de kinderopvang open te houden. “Dit is een onterechte sluiting”, zegt Stefanie Sabbe, mama van Elouise. “Er is geen enkele klacht van een ouder.”