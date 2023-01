Plan verhoging gemeentebelastingen in Overijse stuit op kritiek: “Onacceptabel om dat in crisistijd te doen”

De CD&V-fractie in Overijse is het niet eens met de belastingverhoging die het gemeentebestuur binnenkort wil invoeren. Zowel de personenbelasting als een stukje van de onroerende voorheffing op woningen zou naar boven gaan. De oppositiepartij is bang dat veel inwoners die hogere belastingen gaan voelen in hun portefeuille.