Gezocht: pleeggezinnen die puppy's trainen tot blindengeleidehond

In Herentals organiseert het Belgisch Centrum voor Geleidehonden een infosessie voor gezinnen die puppy's willen opvangen die getraind worden tot blindengeleidenhond. Daar zijn er te weinig van. "Gezinnen mogen 14 maanden voor een puppy zorgen. Dat is een grote maar erg leuke tijdsinvestering", zegt Miek Uyttendaele van het Centrum. "Je mag de hond socialiseren zoals we dat noemen. Hem overal mee naartoe nemen van de winkel tot de trein, zodat hij gewend is aan alle situaties waar hij als geleidenhond in terechtkomt."