Portugese hoofdstad Lissabon staat deels onder water, inwoners moeten zoveel mogelijk thuisblijven

Sinds vanochtend vroeg is in de Portugese hoofdstad "code rood" afgekondigd, het hoogste alarmniveau voor noodweer. De voorbije nacht werden de hulpdiensten meer dan 500 keer opgeroepen voor incidenten in Lissabon en andere delen van Portugal, met name het centraal gelegen district Portalegre. Intussen is de brandweer al 1.500 keer uitgerukt voor overstromingen, omgevallen bomen of aardverschuivingen.