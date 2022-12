Al 1,5 miljoen euro in beslag genomen cash geteld in onderzoek naar corruptie Europees Parlement

Wat wel zeker is, is dat er tijdens huiszoekingen ongewone hoeveelheden cash zijn gevonden. De speurders hebben al meer dan 1,5 miljoen euro geteld, onder meer bij Pier Antonio Panzeri, voormalig Europees Parlementslid en mogelijk de spil in de hele zaak, en bij de Griekse Eva Kaili, de vicevoorzitter van het Europees Parlement die intussen uit haar functie is ontheven.



Dit is wat we tot nu toe weten over het grootschalige onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement.