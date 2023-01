Raadkamer Veurne verwijst kapper uit De Panne door voor moord

Meer dan twee jaar na de dodelijke steekpartij in een kapsalon in de Sloepenlaan in De Panne is een 49-jarige barbier, de uitbater van het kapsalon, door de raadkamer in Veurne doorverwezen naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent. Die moet beslissen of er een assisenproces komt.

Op donderdagochtend 3 september 2020 vond een voorbijganger het lichaam van een man in een plas bloed in het portaal van het kapsalon. Het slachtoffer was een man van 32. Uit onderzoek bleek dat hij om het leven gebracht was met elf messteken. Meteen na de feiten werd de 49-jarige barbier opgepakt. In de loop van het onderzoek gaf hij toe dat hij de messteken toegebracht had om zich te verdedigen tijdens een ruzie.

Maar de raadkamer verwijst de kapper door naar de KI voor moord. Het kapsalon stond ervoor bekend dat het een plaats was waar heel wat drugs verhandeld werden. Het motief voor de moord zou dan ook in het drugsmilieu liggen want ook het slachtoffer was bekend in dat milieu.