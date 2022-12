Rolstoellift aan kerkhof van Miskom opnieuw gesaboteerd

"Het is niet de eerste keer dat vandalen de lift viseren", zegt pastoor Jan Vandervelpen. "Op dit ogenblik is het slot van de voordeur defect, zodat ook de lift niet kan werken en kunnen gehandicapten niet op het kerkhof raken. De lift moet nu opnieuw hersteld worden en als dat gebeurd is, hoop ik dat alles in orde zal blijven. Want dat is onze grootste zorg."