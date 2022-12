Bewoners van tiental sociale woningen in Vilvoorde al weken zonder verwarming: "Lange levertijd van wisselstukken"

Om het probleem in afwachting van een herstelling proberen op te lossen, kwam een firma vorige week opnieuw werken uitvoeren in de vier gebouwen. "Ze zijn erin geslaagd om in twee van de vier gebouwen de aansturing manueel over te nemen. Die mensen hebben intussen dus weer verwarming. Voor de andere twee appartemenstgebouwen blijft het een heel lastige situatie", geeft Moelaert toe.

"Wij zitten al drie weken in de kou. Gisteren was de temperatuur hier 18 graden", zegt bewoner Ronny De Schrijver. Na protest van de bewoners deelde Inter-Vilvoordse gisteren elektrische vuurtjes uit waaraan de bewoners zich kunnen verwarmen. "Ik ben al bang voor de energiefacturen", vertelt bewoonster Marleen Cuyvers. "De hele dag met die vuurtjes verwarmen. Wie gaat dat betalen?"

"Het is al de tweede of derde keer dat er problemen zijn met de centrale ketel. We gebruiken extra dekens en hopen dat de vuurtjes stand houden. Om ons te verwarmen zullen we wat dansen en springen op carnavalsliedjes. Dat helpt ook", lacht Ronny, die actief is in het Vilvoordse carnavalsleven.