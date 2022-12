Stormloop op Boekentoren in Gent: tickets voor weekendbezoeken zo goed als uitverkocht

De Boekentoren doet al sinds het prille begin dienst als universiteitsbibliotheek. "Het is in eerste instantie een echte toren vol rekken met boeken", zegt hoofdbibliothecaris Dries Moreels. Het gebouw is sinds 2021 opnieuw in gebruik. De boeken die tijdelijk op andere plaatsen zijn bewaard, keren nog altijd terug. Ook waardevolle stukken die er nog niet gestockeerd werden, komen er terecht. "De toren zelf is niet open voor het publiek, we stellen enkel de Belvedère soms open." De hele verhuis moet binnen 2 jaar rond zijn. In de toren en de kelder is in totaal 66 kilometer aan boekenrekken. "De afstand van Gent tot aan de zee", zegt medewerker Lut De Neve.