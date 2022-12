Topman van failliete cryptobeurs FTX gearresteerd op de Bahama's

Een woordvoerder van de Amerikaanse openbaar aanklager in New York bevestigde aan persbureau Reuters de aanhouding van Bankman-Fried, maar weigerde aan te geven welke verdenkingen er tegen hem zijn. Volgens hem zullen die waarschijnlijk later vandaag worden geopenbaard. The New York Times meldt op basis van een anonieme bron dat het zou gaan om fraude en witwassen. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC laten weten ook met aanklachten te zullen komen tegen Bankman-Fried, vanwege schendingen van effectenwetten. Die zouden ook vandaag worden ingediend, aldus de SEC.