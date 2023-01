Twee mannen van 36 en 67 aangehouden voor cannabisplantage in Herentals

De plantage aan de Lange Eerselsstraat in Herentals is maandagochtend ontdekt. De inval van de politie was het gevolg van een anonieme melding via het meldpunt voor cannabisplantages, drugslabo's en het dumpen van drugsafval. In de woning waren twee mannen aanwezig. Het gaat om een 67-jarige Nederlander en een 36-jarige man met de Bosnische nationaliteit. De twee werden gearresteerd en de onderzoeksrechter besliste intussen om ze aan te houden. Vrijdag beslist de raadkamer over hun verdere aanhouding.