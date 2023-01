Varkentjes sieren de kerstboom in Sint-Gillis-Dendermonde

De handelsvereniging Verkén in Sint-Gillis-Dendermonde heeft voor een bijzondere decoratie gezorgd in de kerstboom op het kerkplein. In de boom hangen veel, heel veel varkentjes in een gouden kleur. "Het varken staat niet alleen op ons wapenschild, maar is ook de mascotte van de handelsvereniging en dit jaar maken we er ook een ludieke actie van", zegt Rikkert De Bruycker van de handelsvereniging.