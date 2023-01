Veel nieuwe gezichten bij voedselbanken en OCMW's in Brussel: "Hulp vragen was aartsmoeilijk"

Wie dat het best ziet, is Sylvia Cutaia (49), die als vrijwilliger al tien jaar selecteert wie bij Tabita recht heeft op een voedselpakket. “Voordien kregen we vaak mensen zonder papieren of recenter Oekraïners over de vloer. Sinds kort zien we dat die groep steeds vaker wordt aangevuld door Belgen en gepensioneerden. Zelfs mensen die een inkomen hebben – of dat nu uit werk of via een uitkering is – komen vandaag langs. We bekijken geval per geval, maar de selectie is erg moeilijk. Ik zie zowel mannen als vrouwen huilen.”