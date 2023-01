Vermeer, Rembrandt, art nouveau of de geschiedenis van de Efteling: tien expotips voor 2023

Tim Van Laere Gallery in Antwerpen toont komend voorjaar werk van kunstenares Inès van den Kieboom. Van den Kieboom is 92 jaar oud en schildert al sinds de jaren 70. Ze stelde nooit veel tentoon, tot nu. “Ik schilder alles wat me treft, ik ben in alles geïnteresseerd”, zei Van den Kieboom onlangs in een interview.

Bijzonder is ook dat Inès van den Kieboom een tante is van zanger Arno, die eerder dit jaar overleed. Ze voedde hem mee op en het was voor haar dat hij zijn bekende nummer "Elle adore le noir" schreef. Een Radio 1-reportage met Inès van den Kieboom kun je hier beluisteren. De tentoonstelling in Antwerpen loopt van 23 maart tot 13 mei 2023.