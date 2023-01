Vlasbedrijf Demeyere schenkt gratis vlasleembriketten aan gezinnen in Moorslede

Jan Demeyere, zaakvoerder van het vlasbedrijf, kwam deze zomer op het idee om zelf briketten te maken toen hij samen met zijn vrouw brood wou bakken. "Mijn man Jan vertelde dat zijn pa vroeger met vlasleem naar de bakkers ging die het gebruikten om de ovens op te warmen. We besloten ook eens op een dergelijke manier te bakken en we merkten al snel dat het gezellig warm werd in ons huis", zegt zijn vrouw Tine.

Tine en Jan kwamen zo op het idee om vlasleembriketten te produceren. "Vlas is een ecologisch product dat al eeuwenlang bestaat. De briketten worden gemaakt van 100% natuurlijke brandbare grondstoffen zonder lijmen of toevoegingen. Het gaat om het zogenaamde vlasleem dat in de stengel van het vlas zit", zegt Jan.