Vrijwilligersorganisatie ZAP deelt kerstbonnen uit aan Oekraïense gezinnen in Zonhoven: “Gezelligheid brengen”

ZAP zet zich al langer in voor Oekraïense gezinnen. "Wij hebben eerder al allerlei acties gedaan voor Oekraïense vluchtelingen", vertelt Myriam. "Zolang die mensen noden hebben, zoeken wij een oplossing." Zo is er bijvoorbeeld een groep vluchtelingen die elke zaterdag Nederlandse taalles krijgt. "We hebben ook gezorgd voor fietsen zodat ze zich kunnen verplaatsen en dat de kinderen hobby’s kunnen uitoefenen. We doen zo veel mogelijk zodat de mensen zich hier kunnen integreren."