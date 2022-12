Vrouw en zus aangehouden voor moord op 69-jarige man in Huizingen

Afgelopen zondag werd in een woning in de Henri Torleylaan in Huizingen het levenloze lichaam van een zestiger aangetroffen. Uit de eerste vaststellingen bleek dat het vermoedelijk om kwaad opzet ging. Het parket vorderde een onderzoeksrechter en liet dinsdag een autopsie uitvoeren. "Deze bracht aan het licht dat er ernstige aanwijzingen zijn dat het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht”, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. "De 41-jarige partner van het slachtoffer en haar 50-jarige zus, die eveneens in de woning verbleef op het moment dat het lichaam werd aangetroffen, werden op vraag van de onderzoeksrechter verhoord en nadien voorgeleid. Na verhoor door de onderzoeksrechter werden beide dames in verdenking gesteld en aangehouden wegens moord.”



De twee verdachten verschijnen later deze week nog voor de raadkamer in Brussel, die zal moeten oordelen over hun verdere aanhouding. Over een eventueel motief is nog niets gekend.

