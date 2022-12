Vrouw levensgevaarlijk gewond bij brand in Sinaai, 2 hondjes komen om

Het vuur ontstond in een woning in de Zwaanaardestraat. Bij aankomst van de brandweer bleek het een zwaar uitslaande brand aan de achterzijde van het huis. De bewoonster hing uit haar raam op de eerste verdieping en kon op het nippertje gered worden met de ladder van de brandweer. Ze liep een zware rookvergiftiging en zware brandwonden op en werd met spoed naar de brandwondenafdeling van het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis overgebracht.

De brandweer kreeg het vuur na een half uur onder controle en kon een hondje redden. Voor twee andere hondjes kwam de hulp helaas te laat. Brandweermannen probeerden een van de honden nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het derde werd wat later dood in de volledig vernielde woning aangetroffen. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend, er werd een branddeskundige aangesteld die de oorzaak van de brand zal moeten achterhalen.