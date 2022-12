Warme winterplekken bieden Gentenaars warmte en gezelligheid

"Overdag zijn we open van 9 tot 18 en dan zijn de mensen welkom in onze cafetaria om er iets te drinken of gewoon om elkaar te ontmoeten", zegt Karen, aanspreekpunt 55+ bij lokaal dienstencentrum Speltincx. "Met de koude wintermaanden en de hoge energiefacturen die ze krijgen is het een welkome plek om even op te warmen en bij te praten. We zien dat verschillende mensen uit de buurt 's ochtends al langskomen om een koffie te drinken of de krant te lezen. We merken ook dat de groepen na de workshops in het dienstencentrum langer aanwezig blijven in de cafetaria."