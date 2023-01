West-Vlaamse gemeenten en cyberveiligheid: "Sommige besturen zijn daar helemaal niet mee bezig"

Na de cyberaanval in Antwerpen trekt Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit Wingene aan de alarmbel. Hij ging na welke gemeenten in West-Vlaanderen al ingegaan zijn op het aanbod van de Vlaamse regering voor meer cyberveiligheid. En het zijn er te weinig, vindt Warnez. "Van de 64 West-Vlaamse gemeenten hebben dit jaar maar vijf besturen een basisaudit laten uitvoeren die deels werd gefinancierd met geld van de Vlaamse overheid. In ‘21 bedroeg dat aantal nog zeven en in ‘20 werden zestien steden en gemeenten doorgelicht. In totaal hebben slechts 28 van alle 64 West-Vlaamse gemeenten de basisaudit laten uitvoeren, met Vlaamse steun. Drie van deze 28 gemeenten hebben dan nog eens een bijkomende audit laten doen die voor de helft werd terugbetaald door de Vlaamse overheid."