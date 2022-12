Halve finales en finale van WK voetbal kleuren toch beetje Belgisch dankzij gras uit Zele

Hoe zijn de organisatoren van het WK in Qatar uiteindelijk bij een firma uit Zele beland? "We doen dit al lang natuurlijk en intussen zijn we wel al gekend binnen de sector", legt de ondernemer uit. "Naast die jarenlange ervaring en de kwaliteit die we bieden, komt er ook heel wat gelobby bij te pas. Het is wel een geschenk voor ons dat onze velden voor de halve finales en de finale gebruikt worden, want iedereen wil dat als referentie natuurlijk."

Het was hoe dan ook een uitdaging om grasvelden aan te leggen in de woestijn. "De klimaatomstandigheden zijn er helemaal anders", legt hij uit. "Je moet rekening houden met de warmte, maar tegelijk is er airco voorzien in de stadions. Dat was goed voor het groeiproces, maar doet het gras ook sneller uitdrogen. Het vroeg een lang voorbereidingstraject."