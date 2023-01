Man krijgt 5 jaar cel voor verkrachting 12-jarig vriendinnetje van zijn dochter op camping in Merksplas

Een dertiger uit Hasselt heeft van de strafrechter in Turnhout vijf jaar cel gekregen voor de verkrachting van een 12-jarig vriendinnetje van zijn dochter. De dader ging in april van dit jaar met zijn dochter en een vriendinnetje naar een camping in Merksplas. Daar overnachtten ze in een caravan. Zodra zijn eigen dochter sliep, begon hij het slachtoffer te kussen. Hij nam haar ook mee naar een slaapkamer, waar hij seksuele betrekkingen met haar had.