Meer dan 1.500 Belgen kochten in alle discretie een vervolging af, goed voor 1 miljard euro 

Wat is de afkoopwet?

Sinds 1984 kan je onder bepaalde voorwaarden een geldsom betalen als je een strafbaar feit hebt gepleegd, zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal of rijden onder invloed van alcohol. Dat heet een minnelijke schikking, waarvan er jaarlijks duizenden zijn in ons land. Daardoor kun je een lange, dure en moeilijke procedure via de rechtbank vermijden.

Sinds 2011 kan dat ook voor grote dossiers, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van fraude of corruptie, waarin een gerechtelijk onderzoek is geopend onder leiding van een onderzoeksrechter. Dat is dan een verruimde minnelijke schikking, of de zogenaamde afkoopwet.