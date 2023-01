Afvalophaler in Oostende twee weken arbeidsongeschikt na slagen van agressieve bestuurder

De feiten hebben plaatsgevonden in de Kasteelstraat in Oostende op 2 december, maar zijn nu pas bekend geraakt. Het incident gebeurde nadat een bestuurder te weinig geduld had om te wachten achter de ophaalwagen.

"Door de grote hoeveelheid in te laden vuilniszakken en de smalle rijbaan, moest het achterop komende verkeer even wachten achter de vrachtwagen", zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. Om de vrachtwagen in te halen maakte de bestuurder een manoeuvre. Iets verderop stopte hij.

"Er ontstond een discussie tussen beide partijen. Het ging eerst om een woordenwisseling en wat gebaren", zegt Van Assche. De bestuurder van de BMW gaf daarna enkele rake klappen aan de afvalophaler. De man raakte even buiten bewustzijn en werd naar het ziekenhuis gebracht. Door de feiten is hij twee weken arbeidsongeschikt. De politie startte een onderzoek.