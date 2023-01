Bedrijf met vestigingen in Staden en Izegem raakt stilaan weer op dreef na grote cyberaanval

De productie is nooit echt stilgevallen, verzekert co-CEO Lieven Neuville. "We waren net beleverd en konden de eerste dagen doorwerken met wat we in stock hadden. Mails hebben we laten omleiden naar een tijdelijke buffer en ondertussen hebben we heel wat systemen weer aan de praat gekregen." Een 50-tal medewerkers, vooral mensen uit de administratie, zat wel enkele dagen zonder werk. En nog steeds loopt alles niet even vlot als voordien, maar op termijn komt het goed.



Afgelopen lente sloot Mol nog een overeenkomst met Defensie om bijna 400 pantservoertuigen te leveren. Maar de productie start pas binnen een jaar of twee. Volgens de directie kwam er door de cyberaanval ook geen gevoelige informatie vrij.