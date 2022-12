Bedrijf uit Temse maakt laadpaal van hennepplanten

Powerstation uit Temse maakt al langer elektrische laadpalen. En nu brengt het bedrijf een milieuvriendelijk exemplaar op de markt, gemaakt van onder meer hennepplanten. Die hennepplanten haalt Powerstation bij het bedrijf C-biotech. Zij gebruiken de hennepplanten om de giftige stof PFOS uit vervuilde gronden te halen. De wortels van de hennepplanten absorberen de PFOS en slaan die op in de bladeren. De stengels van de hennepplanten zijn niet vervuild en kunnen gebruikt worden om nieuwe, sterke bouwmaterialen van te maken. En het zijn die nieuwe biologische bouwmaterialen die Powerstation gebruikt om een milieuvriendelijke laadpaal mee te maken.

"In Zwijndrecht hebben we bewezen dat we met hennep een deel van de PFOS-problematiek kunnen oplossen", zegt Frederik Verstraete van C-biotech. "We hebben er ook geleerd in welke delen van de plant de vervuiling zit. Die delen gaan we niet gebruiken. De andere delen wel. Daar maken we nieuwe biologische materialen van waarmee we dan de body van de elektrische laadpaal maken." Het voordeel is volgens het bedrijf ook dat de hennepplant weinig water nodig heeft om te groeien, en tot 3 keer per jaar geoogst kan worden.



De milieuvriendelijke laadpalen van Powerstation uit Temse komen volgend jaar op de markt.