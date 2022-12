Boerenbond komt met eigen stikstofplan: “Vergoed oudere boeren die weldra op pensioen gaan”

Volgens Boerenbond-voorzitter Ceyssens is die tijd er wel. "Europa eist dat we tegen 2050 onze kwetsbare natuur in gunstige staat van instandhouding brengen. Daarom moeten we een degelijk plan maken, maar een plan dat geen sociaal bloedbad wordt. Een paar extra maanden kan geen argument zijn wanneer er een alternatieve oplossing op tafel ligt."