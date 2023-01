Burgemeester Ruiselede verontschuldigt zich voor gebrekkige communicatie rond fusieplannen met Wingene

In haar brief legt de burgemeester eerst uit dat een fusie echt wel nodig is, omdat het als kleine gemeente steeds moeilijker wordt om in orde te zijn met de regels die de Vlaamse overheid oplegt. Volgens haar zijn veel Ruiseledenaars ook niet tegen de fusie op zich, maar voelen ze zich onvoldoende betrokken omdat ze pas laat op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Ze geeft ook toe dat dat beter had gekunnen, maar dat er grondig is overlegd met Wingene. Ze zou zich misschien ook hebben blindgestaard op andere gemeenten met fusieplannen waar er totaal geen protest was. Burgemeester De Roo wil in de pers verder niet reageren op haar brief.