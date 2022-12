Burgemeester strooit zélf zout op wegen in Herstappe met eigen tractor

Tien minuutjes heeft burgemeester Marlutje Jackers (GB-IC) nodig om de gemeentewegen in Herstappe ijsvrij te maken. In de gemeente met het kleinste aantal inwoners van België (een 80-tal) is het een traditie dat de burgemeester de wegen strooit. "Of je dat doet met je eigen auto of met een tractor, dat maakt allemaal niet uit, als je het maar doet", zegt Jackers. "Ik ga bij vriesweer de baan op met mijn eigen tractor. Want ik ben niet alleen burgemeester, samen met mijn man run ik ook een landbouwbedrijf en stallen we heel wat jonge paarden. Ik ben het dus gewoon om ermee te rijden."