Burgemeester van Liedekerke verbiedt burgerwacht “The Nightwatch”: “We worden weggezet als criminelen"

Maandagavond was er een overleg tussen de burgerwacht, de politie en het gemeentebestuur van Liedekerke. Volgens burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) zijn de activiteiten van "The Nightwatch" verboden. “Het probleem is dat de burgerwacht publiekelijk verkondigt dat ze georganiseerd gaan patrouilleren en op zoek gaan naar verdachte zaken”, zegt de burgemeester. “En dat is verboden. Dat hebben wij zelf niet uitgevonden, dat is gewoon de wet.”